Reggio Calabria, 29 driver della scuderia Piloti Per Passione di Sambatello impegnati nelle gare della domenica

31 Luglio 2021 15:45

La scuderia Piloti Per Passione di Sambatello schiera ben 29 piloti nelle gare del weekend: 28 “in casa” e Luigi Fazzino alla alla “Monte Carlo” delle salite, a Gubbio

Nuovo imponente spiegamento di forze della scuderia Piloti Per Passione in questo week end di gare a conferma del grande cuore sportivo che batte all’interno del sodalizio reggino con sede a Sambatello. Nonostante numerosi assenti, ventotto piloti, tra giovani promesse e veterani, si impegneranno questa Domenica, “in casa” a confermare il trend positivissimo della scuderia, mentre sarà Luigi Fazzino, alla “Monte Carlo” delle salite, a Gubbio, con la sua Osella turbo a rappresentare i colori della scuderia. “Nonostante le difficoltà di vario tipo incontrate nei numerosi impegni in questa ormai inoltrata stagione, che hanno portato a risultati di tutto rispetto su tutto il territorio nazionale, i ragazzi, per la passione che li contraddistingue, sono sempre più motivati ad affrontare queste sfide, ormai settimanali, tra gare regionali, CIS e CIVM”. Questo il commento a caldo del direttivo che nel prossimo evento organizzativo calabrese del 29 Agosto p.v. V° slalom città di Oppido Mamertina, facente parte del Challenge Slalom Calabria 2021, affiancherà il club Oppido Mamertina Racing, new entry nelle vesti di organizzatore.