Zes Messina, D’Uva (M5S): “urgente riconoscere il presidente dell’Adsp membro del comitato di indirizzo”

20 Giugno 2021 14:10

“La Zona economica speciale rappresenta un’occasione di ripresa e rilancio economico per Messina e la sua provincia oltre che un’opportunità per attrarre investitori sia dall’Italia che dall’estero. Per questo, è fondamentale riconoscere il Presidente dell’Autorità di sistema portuale dello Stretto membro di diritto del Comitato di indirizzo della Zes della Sicilia orientale”. A dichiararlo è il Deputato Questore M5S Francesco D’Uva. “Dopo anni di battaglie – continua il Deputato – nel 2018 siamo riusciti ad istituire l’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto riconoscendo a Messina e Milazzo il ruolo che gli compete ed evitando che finissero sotto il controllo di altre autorità. Oggi, grazie all’istituzione delle Zes, possiamo compiere un ulteriore passo e corroborare le potenzialità dello Stretto percorrendo, così, nuove strade nell’interesse dei cittadini. Tuttavia, la zes della provincia messinese non può adeguatamente svilupparsi senza un coordinamento comune con gli altri porti orientali della Regione. Per questo, è urgente integrare l’attuale norma e riconoscere al Presidente dell’Adsp dello Stretto un posto nel comitato di indirizzo”. “In queste ore è in corso un confronto con gli uffici del Ministero del Sud ai quali ho sottoposto l’urgenza di approvare questa proposta in modo da pervenire ad una risoluzione rapida e il meno impattante possibile sulla nostra città. Non possiamo perdere altro tempo”, conclude D’Uva.