“We Are The People”: testo, traduzione e significato dell’inno ufficiale di Euro 2021

11 Giugno 2021 20:20

Inno Euro 2021: “We Are The People” di Dj Garrix, Bono & The Edge è un’ode all’unità! Testo, traduzione e significato del brano ufficiale degli Europei di calcio

Inizia oggi Euro 2021! Questa sera Italia-Turchia darà ufficialmente inizio ad un mese di puro spettacolo con le squadre di tutto il continente che si sfideranno per andare a caccia del titolo Europeo. Una manifestazione che si rispetti non può non avere un inno ufficiale. L’Uefa ha infatti annunciato circa un mese fa l’inno ufficiale di Euro 2021: si tratta di un brano realizzato dal dj Martin Garrix in collaborazione con Bono & The Edge. “We Are The Peope”, è questo il titolo della canzone ufficiale di Euro 2021, scritta per celebrare uno dei più grandi eventi del calcio mondiale.

Il significato di “We Are The People”

“We Are The People” è una canzone che guarda alle sfide che il mondo deve affrontare, mentre allo stesso tempo mira a trovare una risposta unificata a questi problemi. “We Are The People” spera di riflettere la positività, la speranza e la determinazione necessarie per il successo di qualsiasi squadra, oltre a offrire un senso di unione, che si adatta al tema degli Europei, appunto l’unità. Per la prima volta, gli Europei si giocheranno in tutto il continente, che mostrerà il tema principale dell’unità in tutto il mondo.

Garrix, il DJ e produttore di fama mondiale dietro a successi come Animals, In the Name Of Love e Scared to Be Lonely, ha anche prodotto il walkout ufficiale e la musica per il torneo.

La visione di Garrix per We Are The People ha preso vita quando sia Bono che il suo compagno di band degli U2 The Edge hanno accettato di partecipare alla canzone. La collaborazione si è evoluta ulteriormente con Bono che scriveva i testi e creava melodie e The Edge aggiungeva i principali riff di chitarra, ottenendo una miscela perfetta dei suoni distintivi di ogni artista.

Il testo di We Are The People

We’re A Million Volts In A Pool Of Light,

Electricity In The Room Tonight

Born From Fire, Sparks Flying From The Sun

Hey, I Hardly Know You, Can I Confess,

I Feel Your Heart Beating In My Chest

If You Come With Me, Tonight Is Gonna Be The One

Cause You’ve Faith And No Fear For The Fight

You Pull Hope From Defeat In The Night

There’s An Image Of You In My Mind

Could Be Mad But You Might Just Be Right

We Are The People We’ve Been Waiting For

Out Of The Ruins Of Hate And War

Army Of Lovers Never Seen Before

We Are The People We’ve Been Waiting For

We Are The People Of The Open Hand

Streets Of Dublin To Notre Dame

We’ll Build It Better Than We Did Before

We Are The People We’ve Been Waiting For

We Are The People We’ve Been Waiting For

Broken Bells And A Broken Church

A Heart That Hurts Is A Heart That Works

From A Broken Place That’s Where The Victory’s Won

Cause You’ve Faith And No Fear For The Fight

You Pull Hope From Defeat In The Night

There’s An Image Of You In My Mind

Could Be Mad But You Might Just Be Right

We Are The People We’ve Been Waiting For

Out Of The Ruins Of Hate And War

Army Of Lovers Never Seen Before

We Are The People We’ve Been Waiting For

We Are The People Of The Open Hand

Streets Of Dublin To Notre Dame

We’ll Build It Better Than We Did Before

We Are The People We’ve Been Waiting For

We Are The People We’ve Been Waiting For

La Traduzione di We Are The People

Ci sono un milione di volt in un riflettore,

Elettricità in camera stasera

Nato dal fuoco, scintille che volano dal sole

Ehi, ti conosco a malapena, posso confessarlo,

Sento il tuo cuore battere nel petto

Se vieni con me, stanotte sarà quella giusta

Perché tu hai fede e non hai paura di lottare

Stanotte riprenditi la speranza dopo la sconfitta

C’è un’immagine di te nella mia mente

Potresti essere arrabbiato e avere ragione

Siamo le persone che stavamo aspettando

Fuori dalle rovine dell’odio e della guerra

L’esercito di amanti mai visto prima

Siamo le persone che stavamo aspettando

Siamo la gente dalla mano aperta

Dalle strade di Dublino fino a Notre Dame

Lo ricostruiremo meglio di prima

Siamo le persone che stavamo aspettando

Siamo le persone che stavamo aspettando

Campane rotte e una Chiesa spezzata

Un cuore che fa male è un cuore che funziona

Da un luogo in rovina dove la vittoria ha vinto

Perché tu hai fede e non hai paura di lottare

Stanotte riprenditi la speranza dopo la sconfitta

C’è un’immagine di te nella mia mente

Potresti essere arrabbiato e avere ragione

Siamo le persone che stavamo aspettando

Fuori dalle rovine dell’odio e della guerra

L’esercito di amanti mai visto prima

Siamo le persone che stavamo aspettando

Siamo la gente dalla mano aperta

Dalle strade di Dublino fino a Notre Dame

Lo ricostruiremo meglio di prima

Siamo le persone che stavamo aspettando

Siamo le persone che stavamo aspettando