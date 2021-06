Roland Garros, Cecchinato strepitoso! Il tennista siciliano elimina il talentuoso De Minaur

3 Giugno 2021 18:30

Marco Cecchinato vola ai 16esimi del Roland Garros: il tennista di Palermo ribalta i pronostici ed elimina il talentuoso De Minaur

Sventola alta la bandiera siciliana sulla terra rossa di Parigi! Marco Cecchinato firma una clamorosa impresa nella sfida che lo vedeva opposto al talentuoso Alex De Minaur. Il campioncino australiano classe ’99, numero 22 al mondo, partiva con i favori del pronostico che lo vedevano in vantaggio grazie alle 61 posizioni di differenza nel ranking (Cecchinato è n° 83, ndr). Ma come spesso accade, conta il giudizio del campo e non quello della classifica. Cecchinato si prende 4-6 il primo set e raddoppia con un netto 1-6 nel secondo parziale. L’australiano prova a rimontare e vince 6-3 il terzo set. La sua rimonta però si ferma qui. Cecchinato gioca un ottimo quarto periodo di gioco nel quale infligge un altro 1-6 al giovane avversario guadagnando l’accesso ai sedicesimi del Roland Garros. Al terzo turno il tennista palermitano affronterà Lorenzo Musetti in un derby azzurro tutto da gustare.