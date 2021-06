Vincenzo Nibali parteciperà alle Olimpiadi di Tokyo 2021! Le scelte del CT Cassani: c’è anche Caruso

28 Giugno 2021 14:58

Il CT Cassani ha sciolto gli ultimi dubbi sulla Nazionale Italiana di ciclismo che parteciperà alle Olimpiadi di Tokyo 2021: confermati i siciliani Vincenzo Nibali e Damiano Caruso

Tanti dubbi nella testa del CT Cassani che ha preferito aspettare, il più possibile, prima di comunicare la lista degli azzurri che prenderanno parte alle Olimpiadi di Tokyo 2021. A pensarci bene, il vero nodo da sciogliere era legato a Vincenzo Nibali. Il ciclista siciliano ha vissuto un percorso di avvicinamento ai Giochi abbastanza complicato, con un Giro d’Italia nel quale avrebbe voluto riscattare la prestazione del 2020, ma al quale si è presentato da infortunato e (anche a causa di diversi problemi fisici) non è riuscito a brillare. La condizione fisica è però nettamente migliorata, i Campionati Italiani e le prime tappe del Tour de France hanno dato segnali più che positivi, quelli che il Commissario Tecnico aspettava: Vincenzo Nibali farà parte della spedizione azzurra per Tokyo 2021!

Lo ‘Squalo’ non sarà l’unico siciliano. Insieme a lui anche il ragusano Damiano Caruso, secondo al Giro d’Italia. Completano il gruppo Alberto Bettiol (Ef Education First), 27 anni, primo al Giro delle Fiandre 2019 e vincitore nella tappa di Stradella al Giro; il trentino Gianni Moscon (Ineos-Grenadiers), 27 anni, l’uomo di fiducia del CT Cassani che ha chiuso 5° al Mondiale di Innsbruck 2018 e 4° ad Harrogate 2019; l’abruzzese Giulio Ciccone (Trek-Segafredo), 26 anni. Nelle prove a cronometro sarà invece Filippo Ganna l’uomo di punta dell’Italia per puntare alla medaglia d’oro.