Villa San Giovanni, il Partito Democratico organizza un webinar dal titolo “Questione Sociale e PNRR”

28 Giugno 2021 15:29

Villa San Giovanni, il Partito Democratico organizza il prossimo 3 Luglio un webinar dal titolo “Questione Sociale e PNRR”

Continua la collaborazione tra il Circolo villese del Partito Democratico e il Circolo reggino “Battaglia” e, dopo l’iniziativa sulle infrastrutture “necessarie” per il Sud, i Circoli democratici dello Stretto daranno vita – sabato tre luglio p.v., a partire dalle 18.30, su piattaforma Zoom – ad un incontro tematico su “Questione Sociale e PNRR”. Alla luce, dunque, dei contenuti del Piano di Ripresa e Resilienza presentato in Europa si metterà al centro il tema delle Diseguaglianze, con particolare riferimento a quelle territoriali e all’imprescindibile attualizzazione della “questione meridionale” come questione Nazionale.

I lavori, moderati da Li na Vilardi, vedrà la presenza di Salvatore Ciccone e Franco Suraci – dirigenti dei circoli organizzatori – con il contributo di Domenico Marino (Politica Economica UNIRC), Domenico Pappaterra (Presidente del Parco del Pollino), Luciana Giordano (Segretario Generale Calabria CISL-FP).

Concluderà il seminario Eugenio Marino (Responsabile Organizzazione PD con delega Sud e Isole).

“Questa iniziativa si incardina in una complessa attività di offerta formativa resa dal Circolo PD di Villa e dal Circolo “Battaglia” – scrivono in una nota-che si spendono per riorganizzare “dall’interno” il Partito Democratico reggino e calabrese. Fare Politica, dare sostanza alla Cittadinanza attiva, significa per Noi proprio questo: far precedere ogni momento elettorale, ogni chiamata al voto, da occasioni competenti di elaborazione e di dibattito. I Partiti svolgono a pieno il loro mandato costituzionale solo quando trascendono i compiti dei semplici comitati elettorali per guidare i gruppi dirigenti verso l’approfondimento dei temi sociali sensibili. Rinunciare a questo dovere, bypassare questo ruolo “democratico”, rimandare le fasi interne di organizzazione e riorganizzazione dei Circoli, significa abdicare alle proprie responsabilità epocali. Anche grazie a queste iniziative seminariali il Partito Democratico, anche in Calabria, dimostra di reagire ad una deriva che, purtroppo, coinvolge in pieno l’offerta politica delle Destre”, conclude la nota.