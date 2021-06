23 Giugno 2021 09:16

Villa San Giovanni: furgone in fiamme agli imbarcaderi per la Sicilia, fortunatamente nessuno è rimasto ferito

Paura a Villa San Giovanni dove un furgone di una società catanese ha preso fuoco, per cause in corso di accertamento, mentre era in coda agli imbarcaderi di Villa San Giovanni in attesa dell’imbarco per la Sicilia. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco, i quali hanno spento le fiamme.