Vaccini: la Sicilia sospende la somministrazione di AstraZeneca sotto i 60 anni

10 Giugno 2021 21:54

Coronavirus: la Sicilia sospende il vaccino AstraZeneca in via cautelativa sotto i 60 anni

La Sicilia sospende il vaccino AstraZeneca in via cautelativa sotto i 60 anni. La decisione emerge da una circolare che porta la firma del dirigente generale del dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico ad interim della Regione Siciliana Mario La Rocca.