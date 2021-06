Vaccini in Sicilia, Siracusano applaude i giovani: “oltre 190mila richieste in un solo giorno, una bella lezione ai più grandi”

7 Giugno 2021 17:45

Da pochi giorni è stata avviata la prenotazione per la fascia 16-39 anni

“La fascia 16-39, tra i più giovani della mia Regione, danno una “bella lezione ai più grandi”: oltre 190.000 richieste per vaccinarsi in una sola giornata. Sono oltre 28.000 gli operatori sanitari in Sicilia che non si sono voluti vaccinare nonostante il decreto di aprile li obbligasse a farlo! Un’assurdità. Grazie ai giovani siciliani si raggiungerà il target settimanale stabilito dalla struttura commissariale nazionale guidata da Figliuolo”. Lo afferma in un post pubblicato sui social Matilde Siracusano per commentare l’avvio della prenotazioni per i vaccini riservati agli over 16 che sta procedendo in maniera ottima in Sicilia.