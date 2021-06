Vaccini in Calabria, sabato e domenica open vax day [INFO e DETTAGLI]

24 Giugno 2021 19:21

Vaccini in Calabria: la Protezione civile regionale ha comunicato che ci si potrà vaccinare senza bisogno di prenotazione

Open Vax Day in Calabria sabato e domenica prossimi. La Protezione civile regionale, ha comunicato che ci si potrà vaccinare senza bisogno di prenotazione. Inoltre, per effetto della sinergia tra la Protezione civile, il Commissario dell’Asp di Crotone e la stessa Asp, è stata lanciata l’iniziativa “Vacanze in sicurezza”. Le strutture ricettive presenti all’interno del comune di Isola Capo Rizzuto potranno comunicare i nominativi dei propri ospiti che necessitano di effettuare il vaccino.