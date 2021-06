Vaccini in Calabria, in arrivo domani altre 14mila dosi di Moderna e Janssen

25 Giugno 2021 14:12

Coronavirus: continua il lavoro incessante di distribuzione dei vaccini in tutta la Calabria

Continua il lavoro incessante di distribuzione dei vaccini in tutta la Calabria. Domani, sabato 26 giugno, i furgoni Sda, corriere di Poste Italiane, provvederanno a consegnare alle strutture sanitarie territoriali 11.100 dosi di vaccini “Moderna” e 2.900 di “Janssen”. I mezzi Sda, attrezzati con speciali celle frigorifere, prenderanno in consegna i vaccini a Cosenza e procederanno alla distribuzione sul territorio regionale, raggiungendo le seguenti destinazioni finali: Lamezia Terme, Vibo Valentia, Melito Porto Salvo e Crotone. La fornitura alle strutture ospedaliere avverrà anche in questo caso in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri e l’Esercito Italiano.