Un pellegrino portoghese in Calabria per ripercorrere il Cammino di Sant’Antonio

11 Giugno 2021 10:10

Modaffari: “sono i giorni in cui celebriamo Sant’Antonio di Padova, giorni speciali che viviamo nel ricordo dell’Ottavo Centenario della risalita di Sant’Antonio verso Assisi”

“Sono i giorni in cui celebriamo Sant’Antonio di Padova, giorni speciali che viviamo nel ricordo dell’Ottavo Centenario della risalita di Sant’Antonio verso Assisi. È il ricordo del Cammino di Sant’Antonio, progetto voluto dai frati della Basilica del Santo e dall’Associazione “Il Cammino di Sant’Antonio”. Un’idea che in Calabria è ormai realtà. Purtroppo, causa Covid, l’idea originaria di rivivere la risalita di Antonio è stata rimandata, ma il gruppo calabrese che ha curato la direttrice e individuato il tracciato che sarà poi rifinito in questi giorni è comunque impegnato in due iniziative. La prima, l’adesione a #conAntonioinCammino, cammino diffuso e promosso a mezzo social dai frati di vocazione giovanile; è questa un’occasione per segnare con le frecce ufficiali altri punti simbolo del tratto calabrese del Cammino dopo l’inaugurazione ufficiale avvenuta a San Marco Argentano nel 2019. La seconda iniziativa riguarda il sostegno a Jorge, pellegrino portoghese che ha deciso di risalire l’Italia a piedi. Proprio in questi giorni Jorge è in Calabria e i componenti del nostro gruppo sono impegnati a sostenerlo quotidianamente“. Così Antonio Modaffari del Cammino di Sant’Antonio.