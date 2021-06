La Serie B ha un nuovo supereroe! Gigi Buffon torna al Parma: la presentazione in stile Superman [VIDEO]

17 Giugno 2021 12:48

Gigi Buffon è ufficialmente un calciatore del Parma: il portiere lascia la Juventus per tornare nel club dove ha iniziato la carriera. Giocherà contro la Reggina in Serie B

Dopo diverse settimane di dubbi, dichiarazioni a metà e tanta incertezza sul proprio futuro, durante le quali ha anche ragionato sul proprio ritiro e un’esperienza nel calcio in un’altra veste, Gigi Buffon ha deciso. Svincolatosi dalla Juventus al termine del suo contratto, l’ex portiere della Nazionale sarà un nuovo giocatore del Parma. Buffon ha scelto di tornare nel club che lo ha lanciato nel grande calcio, 20 anni dopo l’ultima volta. Ritornerà in Serie B per la seconda volta, dopo la retrocessione con la Juventus in seguito allo scandalo Calciopoli. Sarà avversario della Reggina 12 anni dopo l’ultima volta. Il Parma ha annunciato il ritorno di Buffon attraverso i social, con una presentazione davvero originale. Il portiere, spesso associato al supereroe ‘Superman’, dissotterra dal campo del Tardini un vecchio bauletto nel quale, oltre ai suoi ricordi del passato gialloblu, è presente la sua divisa da SupeGigi!