Ufficiale, Coronavirus: altre 4 Regioni in zona bianca. Calabria e Sicilia devono ancora aspettare

4 Giugno 2021 16:48

Abruzzo, Liguria, Umbria e Veneto passano in zona bianca

Sempre più confortante l’andamento epidemiologico legato alla diffusione del Coronavirus in Italia. A distanza di 40 giorni dalle riaperture la situazione continua a migliorare e la nostra Penisola va colorandosi sempre più di bianco. Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia, firmerà in giornata una nuova ordinanza che andrà in vigore a partire dal 7 giugno. Altre 4 regioni passeranno in zona bianca: Abruzzo, Liguria, Umbria e Veneto si uniscono a Friuli Venezia Giulia, Molise e Sardegna. Tutte le altre regioni rimangono in zona gialla, comprese Calabria e Sicilia che sperano nel passaggio dalla settimana prossima. Il ministro della Salute Roberto Speranza, rende noto il ministero, firmerà in giornata una nuova Ordinanza sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di regia che andrà in vigore da lunedì 7 maggio.

Brusaferro: “da metà giugno quasi tutto il Paese in zona bianca”

“Se la tendenza va in questa direzione con l’incidenza, ci troveremo nella seconda metà di giugno probabilmente con quasi tutta l’Italia in zona bianca”. Così il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, illustrando l’analisi dei dati del monitoraggio regionale Covid-19 della Cabina di Regia.