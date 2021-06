UFC 263, Marvin Vettori perde ai punti contro Adesanya: sfuma la chance di vincere il titolo dei pesi medi

13 Giugno 2021 10:28

Marvin Vettori perde ai punti il main event di UFC 263: match praticamente perfetto del campione Israel Adesanya che mantiene la cintura

La notte tanto attesa è arrivata. A tre anni di distanza, l’arena di Glendale (Arizona) torna ad ospitare un match fra Israel Adesanya e Marvin Vettori. Sembra passata un’eternità da quel 14 aprile 2018, ed in effetti è vero. Il mondo è cambiato, così come i due fighter in questione sono cambiati enormemente. Dopo quell’incontro, vinto per decisione non unanime, Israel Adesanya si è consacrato nel mondo delle MMA. Il fenomeno di Lagos è diventato campione dei pesi medi, atleta copertina di riviste e videogames, il volto della categoria in cui nessuno è mai riuscito a batterlo (unica sconfitta contro Blachowicz nei massimi). Faccia da schiaffi, ma che di schiaffi ne prende davvero pochi. L’esperienza maturata in boxe, kickboxing e breakdance rende Adesanya un atleta versatile, con un ampio bagaglio tecnico, letale dalla distanza grazie alle leve lunghe.

Marvin Vettori da quella sconfitta ne è uscito malconcio. Il responso dei giudici non lo ha mai digerito, di fatto è stato l’unico a mettere Adesanya maledettamente in difficoltà nei medi. Ma quello era un Vettori acerbo, che quasi si preoccupava di una sua permanenza in UFC. Oggi il fighter di Mezzocorona è viene da 5 vittorie consecutive che gli sono valse una title shot, si è fatto apprezzare da Dana White e dal pubblico americano per il suo talento, il suo carisma e il trash talking che non risparmia mai. Soprattutto Marvin è migliorato in maniera esponenziale sotto la guida di Rafael Cordeiro, allenandosi nella Kings MMA, palestra d’eccellenza. Abile nello striking, devastante nella lotta a terra, capace di finalizzare ma anche di gestire l’incontro e vincere ai punti (come contro Holland), ‘The Italian Dream’ ha permesso all’Italia di giocarsi una title shot nella promotion più importante al mondo.

Israel Adesanya vs Marvin Vettori, il risultato del match

L’incontro si preannunciava complicato per il nostro connazionale, l’avversario è il più tosto mai affrontato in carriera. C’è grande tensione fin dall’inizio, i due non si toccano i guantoni in segno di rispetto, nessuno se lo aspettava realmente. Adesanya è in grande forma, i suoi low kick alle gambe sono un marchio di fabbrica e fanno malissimo, la mobilità di Vettori rischia di venire meno. Il fighter di Mezzocorona prova a inchiodarlo alla parete, ma le sue azioni non portano a nulla di concreto. Adesanya piazza alcuni colpi importanti, il giudizio dei giudici pende dalla sua parte. Vettori ha l’occasione di chiudere una rear naked choke che potrebbe essere letale, ma il campione si divincola con grande facilità. La fotografia delle difficoltà del match. Al termine dell’incontro Adesanya vince ai punti per decisione unanime mantenendo la cintura dei pesi medi UFC.