Tv: è morta Arlene Golonka, frizzante attrice di telefilm

2 Giugno 2021 14:13

Los Angeles, 2 giu. – (Adnkronos) – L’attrice statunitense Arlene Golonka, frizzante interprete sul palcoscenico di Broadway e di oltre un centinaio di titoli tra film e telefilm, è morta in una casa di cura di Los Angeles all’età di 85 anni. L’annuncio della scomparsa è stato dato dalla nipote Stephanie Morton-Millstein a “The Hollywood Reporter”, precisando che da tempo era malata del morbo di Alzheimer.

All’inizio della sua carriera, Golonka ha condiviso un appartamento di New York con l’attrice Valerie Harper e recitò a Broadway in “Qualcuno volò sul nido del cuculo” (1963-64). Si affermò con il primo dei suoi tanti ruoli brillanti con la serie tv “Quella strana ragazza” (1967-68). In seguito ha recitato nel piccolo schermo in decine di episodi di telefilm di successo come “Mash”, “Arcibaldo”, “Alice”, “Love Boat”, “Genitori in blue jeans”, “Un professore alle elementari”. Tra i film interpretati figurano “Airport ’77”, “Una strana coppia di suoceri”, “L’ultima coppia sposata”, “Kiss Games”, “La lunga attesa”.