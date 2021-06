Tragico incidente in Calabria: un morto ed un ferito. Traffico bloccato sulla statale 280

26 Giugno 2021 16:49

Anas: carreggiata chiusa causa incidente sulla ss280 “dei due mari” a Pianopoli

Lungo la strada statale 280 “Dei Due Mari è temporaneamente chiusa la carreggiata al km 11,800, nel comune di Pianopoli, in provincia di Catanzaro, in direzione del capoluogo regionale, a causa di un incidente. Una persona è deceduta e un’altra è rimasta ferita. Uscita obbligatoria al km 11,500 con rientro al km 12,000. Sul posto, oltre al personale del 118, sono presenti le squadre Anas e la Polizia Stradale per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.

Aggiornamento

La carreggiata sulla SS280 è stata riaperta. Al momento la circolazione è regolare.