Reggio Calabria, traffico in tilt tra Gallico e Santa Caterina per i lavori sul viadotto del porto: i consigli per i percorsi alternativi [FOTO]

3 Giugno 2021 13:24

Reggio Calabria, i lavori al viadotto del porto dureranno oggi e domani

Traffico completamente in tilt dalle prime ore di stamattina nella zona Nord di Reggio Calabria e in modo particolare tra Gallico, Archi, Pentimele e Santa Caterina. Lunghe code di automobili incolonnate per chilometri a causa della chiusura di via Vecchia Pentimele, adottata dalle 08:00 di mattina per consentire i lavori di manutenzione al viadotto del porto di Reggio Calabria. La strada rimarrà chiusa fino alle 18 e domani, nuovamente dalle 08:00 alle 18:00. Il consiglio, per tutti coloro che devono spostarsi nella zona Nord della città, è utilizzare il più possibile l’autostrada che con i suoi svincoli tutti regolarmente aperti (Santa Caterina, Porto e Gallico) consente di muoversi più agevolmente rispetto al traffico secondario, completamente congestionato a causa della chiusura di un’arteria così importante, che collega Pentimele alla tangenziale del porto, riversando tutto il traffico su via Nazionale Pentimele, dove sono in corso gravi e pesanti disagi.