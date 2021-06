1 Giugno 2021 17:51

Torna il bike sharing, da domani riattivi i punti ReggioinBici. Nel pomeriggio pedalata collettiva nella Giornata mondiale della bicicletta

Riparte il servizio “ReggioinBici”. Da domani, infatti, dopo la prima fase sperimentale conclusasi con grande successo, torna il bike sharing. Sarà, quindi, possibile usufruire delle biciclette muscolari o a pedalata assistita con, oltretutto, numerose novità per vecchi e nuovi abbonati. Gli stalli saranno pienamente operativi a partire dalle ore 16, in concomitanza con il “BikeItalia day”, la Giornata dedicata alle due ruote che si celebra, contemporaneamente, in tutto il mondo e che coinvolge 60 città in tutta Italia. Così, una gioiosa pedalata, organizzata anche in collaborazione con l’assessora allo Sport Giuggi Palmenta, prenderà il via da Piazza Italia per percorrere le vie del centro, fino allo stadio “Granillo”, per poi ritornare nell’area del Waterfront sul Lungomare “Falcomatà”. “E’ un momento di festa per l’intera città, invitiamo a partecipare tutti i cittadini, le associazioni sportive e gli appassionati del mondo a due ruote», ha commentato l’assessora alla Mobilità, Mariangela Cama, aggiungendo: «Quello del bike sharing è uno dei servizi che ha suscitato grande interesse e partecipazione nella cittadinanza. Tantissimi, infatti, sono stati gli utenti che, nella fase di sperimentazione, hanno abbandonato il mezzo privato preferendo la bicicletta quale mezzo migliore per spostarsi per le vie cittadine. Un successo che ci ha convinti a riproporre ed attrezzare maggiormente un progetto che lancia Reggio nel pianeta della mobilità dolce , uno degli obiettivi principali dell’amministrazione comunale e del sindaco Giuseppe Falcomatà”.

Ecco, dunque, alcune delle novità più importanti del nuovo servizio di bike sharing: ci sarà un codice sconto, valido fino al 30 giungo, che consentirà di ridurre del 50% tutti gli acquisti su app Bicincittà e su www.bicincitta.com. Il codice sarà diffuso da “BicinCittà” e dai Comune di Reggio Calabria sui rispettivi canali di comunicazione. Per i vecchi abbonati, “BicinCittà” offrirà, gratuitamente e automaticamente, 30 giorni di utilizzo a tutti coloro i quali hanno acquistato un abbonamento annuale nel 2019 e nel 2020. Nel frattempo, è stata aggiornata la pagina www.bicincitta.com/frmLeStazioniComune.aspx?ID=261 che conterrà tutte le informazioni utili per l’accesso al servizio e per conoscere le iniziative promozionali. Allo stesso tempo, “Bicincittà” riavvierà le attività manutentive sul posto e le attività da remoto, in particolare il Customer Care, per dare corrette informazioni e puntuale assistenza agli utenti. E sempre da domani, saranno riattivate le possibilità di acquisto per gli utenti su app e web.