Torna dal 15 al 18 Luglio il Milazzo Film Festival

23 Giugno 2021 15:59

È ufficiale: il Milazzo Film Festival si terrà dal 15 al 18 luglio 2021 e mira ad essere uno degli eventi di punta dell’estate milazzese e della fascia tirrenica della provincia di Messina. “Nonostante le incertezze iniziali dovute alla pandemia, possiamo finalmente rivelare qualche dettaglio in più. – spiega Marco Vitale, presidente dell’Associazione “L’Altra Milazzo” organizzatrice del Festival – Stiamo cercando di coinvolgere molte realtà associative del comprensorio. Gli sponsor stanno rispondendo bene ai nostri appelli e in città iniziamo già ad avvertire una certa attesa”.

IL CONCORSO E LA GIURIA – Intanto, la selezione dei 15 cortometraggi che si contenderanno lo “Scarabeo d’argento” si è conclusa. Al Concorso Internazionale sono stati ammessi dieci corti italiani e cinque stranieri:

“Subservient” di Yaser Barzegar (Iran), “I Titoli Che Vorrei” di Sarah Signorino, “Alberi Cittadini” di Lorenzo Follari, “Patisserie De Jeunesse” di Gianmarco Di Traglia, “Fragments” di Alina Kashitsyna (Ucraina), “Tavola” di Nikolas Grasso, “Una Nuova Prospettiva” di Emanuela Ponzano, “L’oro Di Famiglia” di Emanuele Pisano, “Il Vestito” di Maurizio Ravallese, “Rimi” di Nischhal Sharma (India), “La Triste Vita del Mago” di Francesco D’Antonio, “Working Man” di Bishal Swargiary (India), “Stop!” di Salvatore Fazio, “L’idea” di Valerio Burli, “The Floating Villages” di Roop Sagar (Regno Unito). Ad assegnare il premio sarà una giuria di qualità composta da Federico Vitella, docente di Storia del Cinema presso l’Università di Messina, Margherita Giusti, regista e illustratrice, Manuela Modica, giornalista del Fatto Quotidiano e co-fondatrice del quotidiano Lettera Emme, Fabrizio Scibilia, sceneggiatore, Francesco Pinizzotto, giornalista e direttore del quotidiano VetrinaTV.

ANTICIPAZIONI – Le serate del Festival avranno luogo nel tradizionale scenario di Piazza Duomo in centro, mentre vari momenti di approfondimento si svolgeranno nel giardino di Villa Vaccarino e nell’area delle ex casermette di Capo Milazzo. Il Festival si aprirà il pomeriggio del 15 luglio proprio in quest’ultima location con un omaggio dedicato al mare e ad Enzo Maiorca, con la presenza della figlia Patrizia, reso possibile grazie alla stretta collaborazione con il Consorzio Area Marina Protetta di Capo Milazzo presieduto da Giovanni Mangano.

È stata, invece, già anticipata nei giorni scorsi la presenza di Mimmo Lucano, ex sindaco di Riace, che giorno 16 luglio presenterà il suo libro “Il fuorilegge”. L’incontro, promosso e organizzato con l’Associazione Città Invisibili, aprirà la giornata dedicata alle migrazioni nel Mediterraneo e all’integrazione, uno dei filoni tematici che caratterizzeranno questa nuova edizione del Festival. Nei primi giorni di luglio sarà annunciato l’intero programma.