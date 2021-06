Temptation Island, chi sono Federico e Floriana? La coppia di Palermo tra ‘fissazioni’ e seduzione

30 Giugno 2021 21:10

Federico e Floriana, dalla Sicilia a Temptation Island: la coppia di Palermo alla ricerca di certezze fra mancanza di attenzioni e troppe ‘fissazioni’

L’amore messo a dura prova dalle tentazioni: coppie che daranno prova della forza del proprio sentimento scacciandole via e quelle che invece si abbandoneranno ai piaceri dell’eros e… ‘scoppieranno’ definitivamente! Da questa sera, mercoledì 30 giugno, torna in prima serata su Canale 5 ‘Temptation Island’, il celebre programma tv che si pone l’obiettivo di fare un ‘viaggio nei sentimenti’ di diverse coppie. Fra le relazioni piene di dubbi dell’edizione 2021 c’è quella di Federico e Floriana, due ragazzi palermitani alla ricerca della propria identità in singolo e come coppia. Conosciamoli meglio.

Temptation Island, chi sono Federico e Floriana?

Federico e Floriana, dalla Sicilia a Temptation Island. Sempre di isole si parla, ma se quella sicula è la terra dell’amore, Temptation Island è la terra che l’amore lo mette a dura prova. Da qualche tempo la relazione fra i due ragazzi di Palermo non sembra funzionare. È stata Floriana, 21 anni, a contattare il programma tv: il problema alla base delle frizioni è la mancanza di attenzioni che, dopo un po’ di tempo dall’inizio della loro convivenza, Federico ha mostrato verso la sua compagna. “All’inizio andava tutto bene. Dopo un po’, però, ha iniziato a smettere di corteggiarmi come mi corteggiava all’inizio. E diciamo, anche a darmi un po’ per scontata. – ha raccontato Floriana – Da quando viviamo insieme è come se vivessimo due vite separate, lui si sveglia tardi la mattina, va al bar, rientra alle 19:30 perché io voglio mangiare a quell’ora. Dopo di che io vado a dormire alle 21:30 e lui passa la serata fino a tardi sul divano“.

Federico ha 34 anni e gestisce il bar del suocero. Il ragazzo dà la colpa delle difficoltà nella propria relazione alla fidanzata etichettata come “pesante e piena di fissazioni“. Del resto però, a suo modo di vedere, una volta conquistata una donna non serve più corteggiarla: “io quando ho delle certezze non faccio più quello che facevo prima. Dico: ‘ora è mia e non me la leva più nessuno’”. L’esperienza sull’isola permetterà a Federico di cambiare idea e non dare per scontata Floriana? O la loro coppia scoppierà definitivamente? Per saperlo sintonizzatevi alle 21:30 su Canale 5!