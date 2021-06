Taurianova: finanziamento regionale per la riqualificazione e messa in sicurezza del Viale Ricci

18 Giugno 2021 12:51

Biasi: “il Comune di Taurianova è stato ammesso a finanziamento dalla Regione Calabria, nell’ambito di un bando relativo alla sicurezza stradale, per un importo complessivo di Euro 2.975.550,00, risultando tra i primi comuni in Calabria”

“Con particolare soddisfazione, ho il piacere di comunicare che il Comune di Taurianova è stato ammesso a finanziamento dalla Regione Calabria, nell’ambito di un bando relativo alla sicurezza stradale, per un importo complessivo di Euro 2.975.550,00, risultando tra i primi comuni in Calabria. Detto finanziamento riguarda la riqualificazione e messa in sicurezza del Viale Ricci ex Circonvallazione“, è quanto scrive in una nota il sindaco di Taurianova, Roy Biasi. “Nell’abito degli interventi volti alla riqualificazione del Centro Urbano del territorio comunale di Taurianova, l’Amministrazione Comunale ha delineato alcune priorità. Tra queste rientrano gli interventi di messa in sicurezza delle strade esistenti, in particolare la messa in sicurezza del Viale Ricci (ex Circonvallazione) al fine di regolamentare il traffico lungo quest’asse stradale strategico della cittadina taurianovese. L’obiettivo è quello di migliorare notevolmente in sicurezza e scorrevolezza la percorribilità riducendone gli incidenti stradali e raggiungendo anche l’ambizioso obiettivo di “zero incidenti”. Tali trasformazioni, attente anche al paesaggio urbano circostante, avranno caratteristiche tali da porsi come infrastrutture più sicure per i conducenti e trasportati nei veicoli e più efficace nell’obiettivo di fluidificazione della circolazione stradale. Il tracciato stradale in questione ha lunghezza di circa ml 3000. Allo stato attuale il sito oggetto di intervento è caratterizzato una strada con ai lati sia abitazioni sia attività produttive sia attività economiche, nonché presenta innumerevoli intersezioni stradali complanari. La regimazione idraulica delle acque piovane attualmente è non adeguata a tratti assente e lo smaltimento e recapito delle acque meteoriche avviene spontaneamente tramite gli impluvi naturali che attraversano la strada, senza interventi antropici”, conclude la nota.