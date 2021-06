Tabellone Playoff Serie C, secondo turno nazionale: i risultati delle gare di ritorno e gli accoppiamenti delle semifinali, il Catanzaro perde ed esce

2 Giugno 2021 19:30

Tabellone Playoff Serie C, sono terminate le gare di ritorno del secondo turno della fase nazionale: tutti i risultati e gli accoppiamenti delle semifinali

Sono appena terminate le gare di ritorno del secondo turno nazionale dei playoff di Serie C. Il Catanzaro perde in casa nel finale contro l’Albinoleffe e dice addio alla B, vanificando la conquista della seconda piazza nella stagione regolare. L’Avellino, invece, passa il turno e se la dovrà vedere in semifinale contro il Padova, che si salva dopo la quasi impresa del Renate. Va avanti anche l’Alessandria.

Playoff Serie C: secondo turno fase nazionale

– GARA DI ANDATA: 30 MAGGIO

ore 17:30

Feralpisalò-Alessandria 1-0

Renate-Padova 1 -3

Avellino-Sudtirol 2-0

ore 18:00

Albinoleffe-Catanzaro 1-1

– GARA DI RITORNO: 2 GIUGNO

ore 16:30

Alessandria-Feralpisalò 1-0

ore 17:30

Catanzaro-Albinoleffe 0-1

Padova-Renate 1-3

Sudtirol-Avellino 1-0

Playoff Serie C: final four

In caso di risultato di parità dopo le due sfide, verranno disputati supplementari ed eventualmente rigori per decretare la vincitrice. Non conta la posizione in classifica.

– SEMIFINALE D’ANDATA: 6 GIUGNO

Albinoleffe-Alessandria

Padova-Avellino

– SEMIFINALE DI RITORNO: 9 GIUGNO

Alessandria-Albinoleffe

Avellino-Padova

FINALE D’ANDATA: 13 GIUGNO

FINALE DI RITORNO: 16 GIUGNO