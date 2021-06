T di Thessa, la fidanzata di Locatelli: ecco a chi è dedicato il gol contro la Svizzera

16 Giugno 2021 21:46

Thessa Lacovich: ecco chi è la fidanzata di Locatelli alla quale il calciatore del Sassuolo ha dedicato il gol contro la Svizzera agli Europei

L’Italia sorride agli Europei di calcio 2021! Gli azzurri sono infatti in vantaggio nel math di questa sera valido per il secondo turno del girone, contro la Svizzera. A segnare il gol del vantaggio è stato Manuel Locatelli che ha poi dedicato la rete ad una persona speciale. Il calciatore del Sassuolo ha infatti fatto il segno della T. T di Thessa, la sua fidanzata.

Chi è Thessa Lacovich

Thessa Lacovich, Locatelli: è originaria della Costa Rica ed è fidanzata con Manuel Locatelli da 4 anni. Classe 1998, ha frequentato l’Università Cattolica del Sacro Cuore, laureandosi in Media Advertising ed è una e-commerce freelance. In passato ha lavorato per Sky come producer nel reparto di Sky Cinema, ma anche nell’accoglienza talent e dei casting.