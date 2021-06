Brogli alle elezioni di Reggio Calabria: si è svolta l’udienza del ricorso presentato da Nuova Italia Unita

9 Giugno 2021 13:42

“La causa è stata trattenuta in decisione, entro 24 ore dovremmo avere notizie. Siamo fiduciosi in un accoglimento del nostro ricorso”: è quanto riporta in una nota il coordinatore Luigi Catalano

Si è svolta oggi l’udienza sul ricorso presentato da Luigi Catalano e dal gruppo Nuova Italia Unita per l’annullamento delle ultime elezioni Comunali di Reggio Calabria che hanno visto la seconda nomina del Sindaco Giuseppe Falcomatà. E’ quanto si apprende in una nota del coordinatore che si era presentata alle amministrative a sostegno del candidato sindaco del centrodestra Antonino Minicuci. Dopo i tanti annunci in seguito all’inchiesta per brogli e all’arresto di Antonino Castorina, lo scorso gennaio Catalano aveva presentato le carte al Tar e dovrebbe avere una risposta entro la giornata di domani giovedì 10 giugno. “Si è tenuta l’udienza relativamente al ricorso proposto dal sottoscritto e dai candidati nella stessa lista per chiedere l’annullamento delle elezioni Comunali della città di Reggio Calabria e del Consiglio Metropolitano – scrive sui social – . La causa è stata trattenuta in decisione, entro 24 ore dovremmo avere notizie. Siamo fiduciosi in un accoglimento del nostro ricorso. E speriamo che la democrazia prevalga su ogni cosa”.