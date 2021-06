Superlega, presentata una mozione al tribunale di Madrid per annullare l’accordo (e le sanzioni) tra UEFA e club ‘pentiti’

22 Giugno 2021 17:55

A22, la società creata per dar vita alla Superlega, ha presentato una mozione al tribunale di Madrid per chiedere l’annullamento dell’accordo, con relative sanzioni, tra UEFA e club pentiti

Importante novità in merito alla Superlega. Seppur il progetto sia finito lontano dai riflettori dei media e la maggior parte delle squadre si siano chiamate fuori, la questione non è ancora chiusa. A22, la società creata per dar vita alla Superlega, ha presentato un’altra mozione al tribunale di Madrid affinchè venga cancellato l’accordo tra UEFA e club ‘pentiti’. L’organo che regola il calcio europeo si era infatti accordato con i club fuoriusciti dal progetto (le 6 inglesi, Inter, Milan e Atletico Madrid), per una sorta di ‘patteggiamento’ a 15 milioni di sanzione complessiva e una trattenuta del 5% dei ricavi della prossima stagione. Ne da conferma il New York Times. L’UEFA adesso ha 5 giorni per rispondere. La notizia fa seguito ad un’indiscrezione del Sunday Times secondo la quale le big di Premier League, pur essendosi chiamate fuori dal progetto, sono rimaste comproprietarie della holding creata in Spagna per il lancio della Superlega. Sempre secondo il Sunday Times, all’interno ci sarebbero anche dei club francesi: si tratta del PSG?