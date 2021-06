Stretto di Messina, D’Angelo: “mobilità sostenibile sia garantita a tutti i pendolari”

5 Giugno 2021 15:17

L’intervento della senatrice grillina durante la manifestazione “Germogli in città”

In occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente la senatrice del Movimento 5 Stelle Grazia D’Angelo è intervenuta questa mattina a Messina alla manifestazione “Germogli in città”. L’evento è stato promosso da Confcommercio Messina, con il patrocinio del comune di Messina, di Messina Città Metropolitana, dell’Ufficio Diocesano per i problemi sociali e il lavoro dell’arcidiocesi di Messina, del Parco Fluviale dell’Alcantara, dell’Ente Parco delle Madonie, del Parco Naturale dei Nebrodi. “Lo Stretto di Messina è un’area molto particolare – ha affermato – , quindi da subito abbiamo spinto per avere un’apposita Autorità Portuale di Sistema. Presto arriveranno provvedimenti specifici”.

Nel contesto della Giornata Mondiale dell’Ambiente la senatrice D’Angelo ricorda l’impegno del Movimento a tutela dell’area dello Stretto, per una mobilità sostenibile e garantita a tutti i pendolari. È recente la notizia di due interventi specifici inseriti nel PNRR, fortemente voluti dal Movimento. 80 milioni di euro per l’ammodernamento della flotta navale Rfi e 50 milioni per la realizzazione di impianti e strutture “Green”.