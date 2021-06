I cognomi messinesi: storia e origine dei Fazio

24 Giugno 2021 11:24

Prosegue il viaggio di StrettoWeb tra i cognomi storici più famosi della città di Messina: è il turno dei Fazio

Altro viaggio di StrettoWeb alla scoperta dei cognomi più conosciuti a Messina: oggi è la volta dei Fazio, abbastanza famoso in Sicilia ma in generale in tutto il meridione italiano.

Origine geografica ed etimologia del cognome Fazio

L’etimologia del cognome sarebbe da ricercare nei due termini latini “bonum” e “fatium”, da cui Bonifacio o Bonifazio, che significa “che fa del bene”. Un’influenza importante deriverebbe anche dal Papa Bonifacio VII, il pontefice da cui nacque il primo Giubileo. Da questi termini, poi, il cognome ha subito il consueto processo di modifica che l’ha portato alla denominazione Fazio e alle sue numerose varianti: da Fassio a Fassino passando per Faccio, Fazioli, Fazzuoli o Fazzini.

L’origine geografica, secondo tanti, sarebbe da indicare in Genova, ma col tempo il cognome è arrivato fino all’isola, regione italiana in cui si è stabilizzato maggiormente. Ad oggi è l’unica in Italia, la Sicilia, che conta più di 1000 famiglie con questo cognome, circa 1600. Poi c’è la Calabria con quasi 600 e diverse regioni del Nord, che superano le 200 famiglie. La diffusione del cognome in Sicilia avrebbe origine dall’insediamento, e successivo dominio, di Federico II. Fazio fu infatti un avvocato fiscale alla Gran Corte del Regno nel 1377 e da lì la diffusione partì a macchia d’olio, includendo anche personaggi come Fazio degli Uberti, poeta e autore del Dittamondo.

Reali ma anche virtuali: i personaggi col cognome Fazio

Diversi sono i personaggi abbastanza recenti che possiedono questo cognome. Il più conosciuto è sicuramente il conduttore Fabio Fazio, protagonista da tantissimi anni con diverse trasmissioni Rai, tra cui qualche edizione del Festival di Sanremo. Poi c’è anche Antonio Fazio, governatore della Banda d’Italia dal 1993 al 2005. Personaggi non reali, ma virtuali, sono poi un Fazio presente nei Promessi Sposi e un Giuseppe Fazio protagonista dello scrittore Andrea Camilleri come “spalla” del Commissario Montalbano.