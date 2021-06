Wembley Stadium, l’impianto più iconico di Euro 2021 costato poco meno di un miliardo di sterline

13 Giugno 2021 14:50

Wembley è senza dubbio lo stadio più iconico di Euro 2021, ospiterà le gare del girone dell’Inghilterra ma soprattutto la finale della rassegna continentale in programma l’11 luglio

Inghilterra-Croazia è la prima sfida di Euro 2021 che si disputa al Wembley Stadium, impianto più grande del Regno Unito e secondo per capienza di tutta Europa. Una struttura imponente che può contenere fino a 90.000 persone, meno rispetto al precedente Empire Stadium che riuscì a ospitare sulle proprie tribune addirittura 126.000 spettatori per un singolo evento. Il Wembley Stadium non è solo il teatro delle gare dell’Inghilterra a Euro 2021, ma ospiterà anche la finalissima della rassegna continentale il prossimo 11 luglio alle ore 21. Una struttura all’avanguardia, che ha come caratteristica principale l’arco d’acciaio costruito sopra la tribuna principale, che ha mantenuto il nome dello stadio precedente: ovvero North Stand. Un arco spettacolare alto 133 metri e lungo 315 che non ha solo una funzione estetica, bensì anche quella di sorreggere lo stadio.

Concerti ed eventi di atletica

Il Wembley Stadium non è utilizzato solo per il calcio, ma ospita anche rassegne di atletica leggera. In queste occasioni viene montata l’apposita pista che copre parte del terreno di gioco, mentre la capienza si riduce da 90.000 a 70.000 spettatori. Qui si è giocata anche la Coppa del Mondo di Rugby, in uno scenario da mille e una notte. Oltre allo sport, anche la musica trova posto nel più grande stadio del Regno Unito, visto che proprio qui si sono esibiti alcuni tra i più grandi cantanti: George Michael nel 2007, Madonna nel 2008 e i Take That nel 2009.

Il vecchio Wembley Stadium

Il nuovo Wembley Stadium è stato inaugurato nel 2007, mentre quello vecchio è stato definitivamente chiuso nel 2000 prima della demolizione e della costruzione del nuovo impianto. La vecchia struttura si distingueva da quella attuale per lo stile vittoriano all’esterno e per le Twin Towers, ovvero torri di 83 metri poste ai lati della tribuna principale. Impianto completamente distrutto prima della ricostruzione, caratterizzata dall’arco d’acciaio piazzato sopra la North Stand. Una particolare curiosità riguarda uno dei grandi tabelloni luminosi in uso a Wembley nell’ultimo decennio della sua vita operativa, rimesso in funzione dal dicembre 2016 al Field Mill, stadio del Mansfield Town FC, squadra di quarta divisione inglese.

La spesa

Oltre a essere lo stadio più grande del Regno Unito, il Wembley Stadium è anche uno degli impianti più costosi mai costruiti: per demolirlo e ricostruirlo sono serviti 798 milioni di sterline. Il nuovo stadio avrebbe dovuto essere pronto nel 2003, ma una serie di difficoltà hanno fatto slittare la data di consegna dei lavori, terminati ufficialmente poco prima del 2007, anno dell’inaugurazione del nuovo impianto.

Le partite al Wembley Stadium

Domenica 13 giugno 2021 – Gruppo D: Inghilterra – Croazia (14:00, ora locale)

Venerdì 18 giugno 2021 – Gruppo D: Inghilterra – Scozia (20:00, ora locale)

Martedì 22 giugno 2021 – Gruppo D: Repubblica Ceca – Inghilterra (20:00, ora locale)

Sabato 26 giugno 2021 – ottavo: 1A – 2C (20:00, ora locale)

Martedì 29 giugno 2021 – ottavo: 1D – 2F 17:00, ora locale

Martedì 6 luglio 2021 – SF1: Vincente QF2 – Vincente QF1 (20:00, ora locale)

Mercoledì 7 luglio 2021 – SF2: Vincente QF4 – Vincente QF3 (20:00, ora locale)

Domenica 11 luglio 2021 – Finale: Vincente SF1 – Vincente SF2 (20:00, ora locale)