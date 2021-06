Stadio Parken, il gioiello di Copenaghen: wi-fi di ultima generazione, Michael Jackson e… quel pugno all’arbitro [GALLERY]

12 Giugno 2021 17:45

Uno sguardo da vicino allo Stadio Parken, il gioiello sportivo di Copenaghen: wi-fi di ultima generazione, storia della musica e un clamoroso pugno all’arbitro Fandel!

La natura itinerante di Euro 2021 permette ai tifosi e agli appassionati di visitare ben 11 fra le principali città d’Europa e con esse anche i rispettivi stadi. ‘L’estremo Nord’ del viaggio europeo viene toccato con la tappa della Danimarca. Lo stadio scelto è il Parken, ribattezzato come Telia Parken dal nome della compagnia telefonica che ne fa da sponsor. Si tratta di un impianto molto giovane, la cui realizzazione, iniziata il 15 novembre del 1990, è costata 640 milioni di corone danesi. Lo stadio, su progetto dell’architetto Gert Andersson, fu il secondo cantiera più grande della Danimarca dopo lo Storebaeltsbren, il ponte che collega Selandia e Fionia.

Venne inaugurato nel 1992 con la partita Danimarca-Germania 1-2. La Baltica Finans, società che si occupò della ristrutturazione dell’impianto nato dal precedente Idraetsparken, perfezionò la cessione dello stadio al Copenaghen nel 1998. Nel 2001 la struttura venne dotata del tetto retrattile in occasione dell’Eurovision Song Contest e, dallo stesso anno, ospita la finale della Coppa di Danimarca. Lo stadio ha 38.065 posti a sedere, dunque può ospitare solo la finale di Europa League e non quella di Champions League (ne servono 50.000). In compenso la struttura ha ottenuto la classificazione ‘4 Stelle’ dall’UEFA grazie ai suoi comfort, fra i quali è presente una rete wi-fi di ultima generazione completamente gratuita per i tifosi, installata nel 2014 dalla Telia, compagnia telefonica che ha ottenuto i diritti di denominazione dello stadio.

Il clamoroso pugno all’arbitro Fandel

Il 2 giugno 2007 lo stadio divenne particolarmente famoso per un episodio a dir poco clamoroso. Durante la gara Danimarca-Svezia, valevole per le qualificazioni a Euro 2008, un tifoso entrò in campo colpendo con un pugno l’arbitro Herbert Fandel che aveva appena fischiato un rigore alla Svezia a 1 minuto dalla fine, con tanto di rosso per Christian Poulsen che aveva colpito con un pugno l’attaccante svedese Markus Rosenberg. La gara venne sospesa e fu assegnata la vittoria a tavolino alla Svezia. La Federcalcio danese venne multata e le 2 gare successive della nazionale furono disputate a 140 km da Copenaghen per decisione dell’UEFA.

Le finali dell’Arsenal e i record di Michael Jackson: il Parken fra sport e musica

Lo stadio ospita le partite della Danimarca e quelle del Copenaghen, ma la struttura è legata a due importanti finali di Coppa UEFA che hanno visto l’Arsenal come protagonista: la prima, del 1993-1994 ha visto gli inglesi trionfare 1-0 sul Parma; la seconda, del 1999-2000, ha visto i ‘Gunners’ perdere 4-1 ai calci di rigore contro il Galatasaray.

Non solo sport, il Parken ha ospitato anche tanta buona musica grazie alla sua straordinaria acustica. Il primo concerto è stato quello di Whitney Houston (13 agosto 1993). Il più importante è stato senza dubbio quello del 14 agosto 1997, l’HIStory Tour di Michael Jackson che fece sold out raccogliendo 60.000 persone e si ripetè il 29 agosto con lo stesso successo di pubblico. Fra i grandi nomi della musica che si sono esibiti negli anni si ricordano: Coldplay, Beyoncé, Jay-Z, Whitney Houston, Madonna, Britney Spears, AC/DC, Pink Floyd, Eric Clapton, Red Hot Chili Peppers, Celine Dion, Tiësto, Depeche Mode, The Rolling Stones, U2, Bon Jovi, The Black Eyed Peas, Pet Shop Boys, Kashmir, Mew, Robbie Williams, George Michael, R.E.M., Bruce Springsteen, Muse, Tina Turner, David Bowie, Elton John, Roger Waters, Paul McCartney. Nel 2001 e nel 2014 lo stadio ha ospitato l’Eurovision Song Contest, dal 2007 ospita la tappa annuale del festival di musica Sensational White.

Da stadio a… scuola: durante la pandemia, i bambini fanno lezione al Parken

La pandemia di Coronavirus ha creato non pochi problemi anche in Danimarca, soprattutto per i più piccoli. Il Copenaghen è però arrivato in loro soccorso. A 200 alunni di quarta e quinta elementare della scuola cittadina Øster Farimagsgades è stata concessa l’opportunità di fare lezione sugli spalti! I seggiolini delle tribune del Parken hanno sostituito per alcune settimane i banchi di scuola fra lo stupore di bambini che si sono ritrovati la grandezza dello stadio davanti ai propri occhi. “Ora che non possiamo riempire lo stadio di spettatori per una partita di calcio, è bello poter aiutare gli altri a vincere le loro sfide durante questo periodo“, ha spiegato in una nota ufficiale il club.

Le partite di Euro 2021 che si disputeranno allo Stadio Parken:

1ª Giornata Gruppo B – Danimarca-Finlandia (Sabato 12 giugno – Ore 18:00)

2ª Giornata Gruppo B – Danimarca-Belgio (Giovedì 17 giugno – Ore 18:00)

3ª Giornata Gruppo B – Russia-Danimarca (Lunedì 21 giugno – Ore 21:00)

Ottavi di finale – 2° Gruppo D- 2° Gruppo E (Lunedì 28 giugno – Ore 18:00)