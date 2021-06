Stop al blocco dei licenziamenti, arriva la conferma. Brunetta: “ci saranno delle eccezioni”, novità anche per le cartelle esattoriali

28 Giugno 2021 21:31

La Cabina di regia si è espressa favorevolmente per l’estensione di due mesi, fino al 31 agosto, del blocco delle cartelle esattoriali

Il governo conferma lo stop al blocco dei licenziamenti, con l’eccezione di alcuni settori ritenuti in crisi. Lo ha confermato il ministro della funzione pubblica Renato Brunetta, il cui intervento è stato riportato dal Corriere della Sera. “Oggi abbiamo deciso di porre fine blocco dei licenziamenti, pur con una serie di eccezioni legate ai settori più in crisi. Denota la nostra volontà di tornare al mercato e alla fisiologia, ma difendendo i settori più in crisi”, ha affermato Brunetta durante un evento web organizzato dal Circolo Esperia con il coordinatore nazionale di Forza Italia Antonio Tajani.

La fine della “moratoria” sui licenziamenti, che era stata introdotta durante i primi mesi della pandemia nel 2020, era già prevista per il 30 giugno ma al governo erano arrivate forti pressioni, specialmente dai sindacati, perché quella scadenza venisse rinviata. Anche fonti di Palazzo Chigi hanno confermato il provvedimento: questo varrà per l’industria manifatturiera ed edilizia con l’eccezione per il tessile e i settori ad esso collegati (calzaturiero, moda). È uno dei punti sui quali è stato trovato l’accordo nel corso della Cabina di regia presieduta dal Presidente del Consiglio Draghi, alla quale hanno partecipato i ministri Brunetta, Orlando, Giorgetti, Speranza, Bonetti, Franco, Patuanelli. Contestualmente le aziende di quei settori potranno fruire della cassa integrazione gratuita. Inoltre è stata discussa la possibilità di erogare ulteriori 13 settimane di cassa integrazione straordinaria a tutte le imprese appartenenti ai tavoli di crisi industriali attualmente aperti e non, che abbiano esaurito gli ammortizzatori. A partire da domani il Presidente Draghi incontrerà le parti sociali. La Cabina di regia infine si è espressa favorevolmente per l’estensione di due mesi, fino al 31 agosto, del blocco delle cartelle esattoriali.