Reggio Calabria, l’isola pedonale stenta a sorgere: spuntano i primi dehors, ma traffico in tilt con auto costrette a svoltare su Via Giulia [FOTO]

23 Giugno 2021 18:47

Isola pedonale ancora semi-vuota, solo Sottozero ha iniziato a montare il gazebo esterno. Traffico in tilt sulla via Marina alta

Rivoluzione totale sul Lungomare Falcomatà e Corso Matteotti di Reggio Calabria con l’istituzione della nuova area pedonale nel tratto Cesare-Villa Zerbi. La viabilità subirà importanti cambiamenti e, già oggi, in via Marina bassa gli operai hanno iniziato a coprire le strisce blu dei parcheggi perché lì sarà introdotto il doppio senso per il transito automobilistico. Da ieri sera i cittadini hanno potuto per la prima volta godere della zona vietata al traffico, ma comunque sono rimasti molto sorpresi dall’improvvisa decisione e hanno accusato l’Amministrazione Comunale di non aver fornito una giusta comunicazione. Anche i titolari dei tanti locali presenti sulla via Marina alta sono stati colti all’improvviso dai provvedimenti e non hanno potuto iniziare i lavori per l’installazione dei gazebo esterni.

Come si può vedere dalle gallery scorrevole in alto, al momento soltanto Sottozero ha avviato i primi passi per la sistemazione dei dehors. Intervenuto ai microfoni di StrettoWeb, ha espresso la propria opinione l’imprenditore Davide Destefano, proprietario della Gelateria Cesare, che ha affermato: “l’obiettivo è quello di andare incontro alle esigenze delle aziende e creare un polo dove concentrare la movida e i turisti. In tutte le maggiori città europee i centri storici sono chiusi al traffico, ma ovviamente è tutto svolto con un certo criterio. Bene l’idea, ma ora vanno creati i servizi”. Insomma, il progetto dà davvero quella sensazione di una Reggio che finalmente volge lo sguardo ad una visione turistica, ma ci vorrà del tempo affinché i residenti si abituino a questi radicali cambiamenti. Per riuscire a raggiungere questo obiettivo sarebbe stato necessario che le comunicazioni fossero state fornite per tempo. La giusta organizzazione è mancata totalmente tra ieri ed oggi da parte dell’amministrazione comunale, che sta portando avanti quella che è una buona idea, ma lo sta facendo con le peggiori modalità possibili. E’ facile pensare che in questi giorni i disagi al traffico saranno enormi, mentre, con l’assenza dei nuovi gazebo, si presume che l’isola pedonale rimanga semi-vuota anche questa sera.