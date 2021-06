Spesa sociale, Reggio Calabria fanalino di coda in Italia. Carfagna: “sfregio alla democrazia, non mi rassegno all’abitudine”

16 Giugno 2021 12:53

“La spesa sociale offre 55 euro l’anno a chi nasce a Reggio Calabria e 117 a chi nasce a Verona, non può essere giudicata semplicemente un vecchio problema”: le parole del Ministro Carfagna

“Non intendo rassegnarmi all’abitudine: una spesa sociale che offre 55 euro l’anno a chi nasce a Reggio Calabria e 117 a chi nasce a Verona non può essere giudicata semplicemente un vecchio problema. E’ uno sfregio alla democrazia e ai principi costituzionali. Questo deve indignarci e non può più abituarci. Sanare questo sfregio è un obiettivo su cui si misurerà l’attuale classe dirigente. Abbiamo le risorse, abbiamo la solidarietà europea e a breve avremo un complesso di riforme che ci consentirà di agire con rapidità. Conseguire questi risultati al Sud non è più un’opportunità ma un obbligo democratico”. Lo ha detto la ministra per il Sud e la Coesione territoriale, Mara Carfagna, in audizione in commissione Federalismo fiscale sullo stato di attuazione e sulle prospettive del federalismo fiscale, anche con riferimento ai relativi contenuti del Piano nazionale di ripresa e resilienza.