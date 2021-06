Soveria Mannelli: lunedì 7 giugno si terrà il Convengo “Il valore del libro. Cento anni dalla nascita di Michele Caligiuri”

5 Giugno 2021 11:51

Il valore del libro: Convegno da Soveria Mannelli per i 100 anni di Michele Caligiuri con Marino Sinibaldi, Antonio Uricchio e Florindo Rubbettino

“Il valore del libro. Cento anni dalla nascita di Michele Caligiuri” è il titolo del convegno promosso dalla Fondazione “Italia Domani” e dalla Biblioteca “Michele Caligiuri” per lunedì 7 giugno 2021 alle 11. L’evento si potrà seguire in diretta su www.radioradicale.it e sulla piattaforma Teams shorturl.at/fCY29. Dopo i saluti del Sindaco di Soveria Mannelli Leonardo Sirianni e l’introduzione del Presidente Fondazione “Italia Domani” Mario Caligiuri, dell’Università della Calabria, ci saranno gli interventi dell’editore Florindo Rubbettino e del Presidente dell’ANVUR Antonio Uricchio. La manifestazione si concluderà con la relazione del Presidente del Centro per il Libro e la Lettura del Ministero della Cultura Marino Sinibaldi.