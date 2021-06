Messina, Siracusano (FI): “la Commissione Trasporti della Camera chiede risorse per la costruzione del Ponte sullo Stretto”

24 Giugno 2021 12:16

Messina, Siracusano: “in commissione trasporti inserita l’opportunità di reperire adeguate coperture finanziarie per la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina come collegamento stabile, viario e ferroviario”

“La Commissione Trasporti della Camera dei deputati ha approvato un parere, del quale ero relatrice, ad una proposta di modifica al Fondo complementare collegato al Piano nazionale di ripresa e resilienza”. E’ quanto afferma Matilde Siracusano, deputata messinese di Forza Italia. “Tra le osservazioni al parere, che adesso sarà trasmesso alla Commissione Bilancio di Montecitorio, è stata inserita l’opportunità di reperire adeguate coperture finanziarie per la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina come collegamento stabile, viario e ferroviario. Questo punto in particolare ha registrato il voto contrario del Movimento 5 Stelle, ad eccezione della deputata Angela Raffa. Dal Parlamento è arrivato comunque un segnale davvero importante. Una grande opera di questo tipo non può essere archiviata senza alcun motivo, va invece perseguita a favore del Mezzogiorno e dell’interno Paese. Il parere di ieri diventa ancora più strategico anche in relazione all’emendamento presentato dalla collega Prestigiacomo al decreto cosiddetto Fondone, e da me sottoscritto, proprio per la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina”, conclude la nota.