Bandiera Blu a Capo d’Orlando Marina, il Sindaco di Naso: “un orgoglio per tutto il comprensorio”

19 Giugno 2021 09:12

Per Gaetano Nanì “Capo d’Orlando Marina deve diventare il punto di partenza per la definitiva valorizzazione di questa porzione di costa tirrenica e dei monti Nebrodi”

“Grato dell’invito ho partecipato con entusiasmo alla consegna della Bandiera Blu degli Approdi, per Capo d’Orlando Marina. Un riconoscimento internazionale, unico porto in Sicilia, un premio per tutti coloro che hanno creduto in questo progetto – ha dichiarato il Sindaco di Naso, Gaetano Nanì – che ricompensa un intero comprensorio. Quello stesso territorio tirrenico-nebroideo, per troppi anni dimenticato, o meglio, lasciato al proprio destino, da governi e istituzioni che hanno fatto finta di non vedere e di non sentire il grido d’aiuto. Adesso, Capo d’Orlando Marina, grazie anche alla sua collocazione, deve diventare il punto di partenza per la definitiva valorizzazione di questa porzione di costa tirrenica e dei monti Nebrodi. Il binomio mare-monti è infatti l’unico, capace di garantire uno sviluppo turistico, quindi, un futuro certo ai nostri figli. La storia e la cultura che si respira nei borghi dei centri collinari – ha concluso Nanì – le esclusive bontà gastronomiche, tramandate di generazioni in generazioni, i percorsi naturalistici, immersi in una natura ancora incontaminata: questa è la Sicilia vera, questa è la nostra Terra. Fiero di rappresentare la città di Naso, orgoglioso di vivere in un Territorio semplicemente stupendo”.