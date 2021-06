La Calabria conquista Simona Ventura, vacanze a Tropea e Capo Vaticano per la showgirl: “Terra stupenda e tramonto mai visto” [FOTO]

15 Giugno 2021 12:39

“Storia di una mini-vacanza SPECIALE, con i calori e i profumi della #calabria.. TERRA STUPENDA #calabriadaamare”. Poche parole, qualche hashtag, immagini con sfondi mozzafiato e complimenti di cui andare fieri. Simona Ventura è in vacanza in Calabria. La nota showgirl sta trascorrendo con la famiglia giorni spensierati tra Tropea e Capo Vaticano, come si può vedere dai numerosi contenuti Instagram postati in questi giorni. Non solo foto, però, ma anche parole bellissime nei confronti di una terra che ha tantissimo da offrire e che ogni volta che viene esaltata ci ricorda quanto sia il suo potenziale inespresso.

E Simona Ventura non ci pensa un attimo ad esaltarla, la Calabria, con i suoi colori, i suoi profumi, i suoi tramonti. Prima a Capo Vaticano, con il video postato dal tramonto in spiaggia a qualche minuto da Turchia-Italia: “Prima di #TurchiaItalia vi sblocco un tramonto mai visto uno spettacolo tutto italiano. Solo qui nel nostro paese #calabria #terradelsole”, ha scritto la showgirl. Ieri, poi, altre foto da Tropea, borgo dei borghi d’Italia 2021: ““Storia di una mini-vacanza SPECIALE, con i calori e i profumi della #calabria.. TERRA STUPENDA #calabriadaamare”. A corredo dell’articolo, alcune foto della vacanza da parte della conduttrice.