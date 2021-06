Covid, stop obbligo mascherine all’aperto da luglio. Sileri: “adesso si può, ma tenetele sempre in tasca”

20 Giugno 2021 15:28

Il governo italiano sta infatti valutando in questi giorni l’opportunità di togliere l’obbligo di indossare le mascherine all’aperto

“Se toglieremo le mascherine all’aperto la settimana prossima? Credo proprio di sì e spero proprio che il Cts si esprima in questa direzione”. Lo ha affermato il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri ospite del programma ‘Domenica In’, in onda su Rai1. Il governo italiano sta infatti valutando di alleggerire alcune misure anti-Covid, tra cui l’obbligo di indossare le mascherine all’aperto ed a breve potrebbero arrivare notizie ufficiali. “Credo che i tempi siano maturi per poter togliere la mascherina. Questo non vuol dire eliminarla, ma tenerla in tasca per essere utilizzata in caso di assembramenti”, ha concluso Sileri.