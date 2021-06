Siena, ragazza sporge denuncia per stupro: 3 arresti, in manette anche un calciatore di Serie A

10 Giugno 2021 17:03

Una ragazza di sporge denuncia per stupro: 3 arresti fra Siena e la Sicilia. Sarebbe finito in manette anche un calciatore di Serie A

La squadra mobile della Questura di Siena ha arrestato 3 giovani ragazzi, tutti maggiorenni, con l’accusa di stupro. I tre si trovano attualmente ai domiciliari dopo la denuncia per violenza sessuale di gruppo presentata da una ragazza di 20 anni. La giovane ha affermato che la violenza è stata attuata durante una festa privata in un’abitazione di Siena. Le misure cautelari sono scattate fra Siena e la Sicilia, dopo gli accertamenti coordinati dalla procura. Secondo quanto riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, fra gli arrestati ci sarebbe anche un calciatore che nella scorsa stagione ha militato in un club di Serie A. Il ragazzo dovrebbe essere sentito lunedì. Sarebbe indagato anche un minorenne (17 anni), attualmente ancora a piede libero.