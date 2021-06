Siderno: eroici poliziotti si lanciano in mare e salvano una donna che voleva suicidarsi [DETTAGLI]

16 Giugno 2021 13:58

Nei giorni scorsi, a Siderno, il personale della Polizia di Stato in servizio presso l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico del locale Commissariato è intervenuto sul lungomare dove era stata segnalata la presenza di una donna in forte stato di agitazione. Gli Agenti intervenuti hanno individuato la persona di nazionalità straniera che riferiva di problemi di carattere familiare. Per tali motivi, la donna, in evidente stato di alterazione, si gettava in acqua manifestando chiari intenti suicidi.

Gli Agenti repentinamente si adoperavano per raggiungerla in mare e riportarla sulla riva ove le praticavano le prime manovre di soccorso al fine di farle espellere l’acqua ingerita. Contestualmente, la Sala Operativa del Commissariato richiedeva l’intervento del personale sanitario del 118 che, immediatamente, raggiungeva il lungomare per prestare le cure del caso alla donna che non versava in pericolo di vita. Il coraggio dimostrato dal personale della Polizia di Stato, che quotidianamente è chiamato a garantire la sicurezza di tutti i cittadini, ha consentito di scongiurare il concretizzarsi dell’estremo gesto.