Sicilia: Enrico Brignano torna sulle scene con una serie di date estive

29 Giugno 2021 13:01

Sicilia: Enrico Brignano torna sulle scene con una serie di entusiasmanti date estive, con uno spettacolo che sfida e rincorre il tempo

Con “Un’ora sola vi vorrei – Estate 2021″, Enrico Brignano torna sulle scene con una serie di entusiasmanti date estive, con uno spettacolo che sfida e rincorre il tempo. A spasso nel suo passato, tra ricordi e nuove proposte che rappresentano un ponte gettato sul futuro, Enrico Brignano passeggia sulla linea tratteggiata del nostro presente, saltella tra i minuti, prova a racchiudere il fiume di parole che ha in serbo per il suo pubblico e a concentrarle il più possibile, in un’ora e mezza di spettacolo.

Prodotti e distribuiti da Vivo Concerti, saranno tre gli spettacoli in Sicilia:

MESSINA – ARENA VILLA DANTE

3 settembre ore 21.30

(L’evento rientra nella programmazione della rassegna Messina Restarts, a cura del Comune di Messina)

RAGUSA – ARENA PIAZZA LIBERTÀ

4 settembre ore 21.30

(In collaborazione con il Comune di Ragusa, GG Entertainment e Il Botteghino)

TAORMINA – TEATRO ANTICO

13 settembre ore 21.30

(L’evento rientra nella programmazione di Sotto il Vulcano, la rassegna itinerante di spettacoli dal vivo per la valorizzazione del territorio, organizzata da Puntoeacapo e Sopra La Panca con la direzione artistica di Nuccio La Ferlita).

I biglietti saranno disponibili a partire da domani mercoledì 30 giugno alle ore 12.00 sul sito www.puntoeacapo.uno e nei circuiti abituali.