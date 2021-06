Settantenne siciliana curata a Bari con una tecnica innovativa: problemi vascolari risolti in 5 giorni

18 Giugno 2021 13:01

Una donna siciliana di 70 anni, con problemi vascolari, è stata curata a Bari con una tecnica innovativa: la signora è stata dimessa in 5 giorni ed è tornata a Bronte

È riuscita a curare una patologia rara a carico dell’apparato vascolare a Bari, dove è stata sottoposta a due tipologie di trattamenti medici nell’ospedale “Di Venere”. È stata dimessa cinque giorni dopo le cure potendo così tornare a casa a Bronte, in Sicilia. Si tratta di una paziente di 70 anni curata dall’equipe di Chirurgia vascolare con una prima tecnica di tipo endovascolare e poi, dopo tre giorni, con tecnica chirurgica. “La tecnica endovascolare, grazie a una procedura di embolizzazione, ha avuto come obiettivo quello di eliminare la vascolarizzazione della voluminosa neoformazione. Ciò ha consentito dopo tre giorni di eseguire l’intervento chirurgico di rimozione con un ridotto sanguinamento così da ottenere il massimo della precisione e della performance“, spiega Giuseppe Natalicchio direttore di Chirurgia vascolare dell’ospedale barese in cui ogni anno vengono erogate 450 procedure che interessano i distretti dei tronchi sopraortici, dell’aorta toracica e toraco-addominale e periferico. “Nella nostra unità operativa – rimarca Natalicchio – vengono eseguiti interventi ad alta complessità. Va sottolineato che anche al Di Venere riusciamo a dare una risposta efficace a patologie gravi, che richiedono strutture ben organizzate, dotate di competenze e professionalità adeguate“.