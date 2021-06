Orgoglio Sersale: i calciatori giallorossi Corosiniti e Zurlo iniziano oggi le qualificazioni europee con la Nazionale di Beach Soccer

17 Giugno 2021 12:57

I due calciatori del Sersale Corosiniti e Zurlo iniziano oggi l’avventura alle qualificazioni europee con la Nazionale italiana di Beach Soccer

Erano già assenti nel match di ieri, la semifinale che ha regalato alla loro squadra l’accesso all’ultimo atto dei playoff dopo il 2-0 al Locri. La causa? Dolce e romantica. Con orgoglio, il Sersale deve fare a meno di Francesco Corosiniti ed Emmanuele Zurlo. Il motivo ha un colore speciale: l’azzurro, specie in queste settimane calde con i ragazzi di Mancini che stanno facendo vivere vere e proprie notti magiche. E anche la Nazionale italiana di Beach Soccer da oggi comincerà le qualificazioni europee debuttando in Portogallo contro la Francia. “Avremmo voluto che fossero con noi – si legge sui canali ufficiali social dei giallorossi – ma quando l’Italia chiama si risponde SI. Un grosso in bocca al lupo ai nostri Francesco Corosiniti ed Emmanuele Zurlo che oggi con la nazionale Italiana di beach soccer debuttano in Portogallo contro la Francia per le qualificazioni europee”.