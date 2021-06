Caos Serie D, rinviate 4 gare dell’ultimo turno del girone I: giornata dimezzata anche sabato, “riposano” ancora Acr e Fc Messina

17 Giugno 2021 13:14

Rinviate quattro partite dell’ultima giornata del girone I di Serie D per il positivo al Covid nel Marina di Ragusa che ha stravolto il finale del torneo

La stagione regolare del girone I di Serie D, in teoria, finisce sabato. Ma solo in teoria. Il positivo al Covid nel Marina di Ragusa ha stravolto per l’ennesima volta il torneo, che non ha proprio intenzione di terminare. La penultima giornata di ieri si è giocata a metà, per via di 5 partite rinviate, e anche l’ultima di sabato non sarà da meno. Per il 19 giugno, infatti, la LND ha rinviato a data da destinarsi le seguenti partite.

Città di Sant’Agata – Messina

Cittanovese – Santa Maria Cilento

Marina di Ragusa – Rende

Football Club Messina – Roccella

La calendarizzazione del recupero delle gare della 33ª e 34ª giornata saranno programmate il 21 giugno. Bisogna ancora pazientare, dunque, per capire chi tra Acr e Fc Messina verrà promosso direttamente in Serie C.