Serie D girone I, anticipata a sabato l’ultima giornata di campionato

14 Giugno 2021 20:27

Anticipata a sabato l’ultima giornata di Serie D di alcuni gironi, tra cui il raggruppamento I, in cui si è riaperta la corsa al primo posto tra le due Messina

“L’ultima giornata dei Gironi A, D, F e I, in programma domenica 20 giugno alle 16.00, è stata anticipata a sabato 19 allo stesso orario. A seguito della variazione dell’epilogo, in considerazione del recupero del girone F Recanatese-Castelnuovo Vomano in programma il 18 giugno, solo le partite Real Giulianova-Castelnuovo Vomano e Recanatese-Vastese si giocheranno lunedì 21 giugno sempre alle ore 16.00”. Con questa breve nota ufficiale la Lega Nazionale Dilettanti comunica l’anticipo di un giorno di alcuni gironi di Serie D, tra cui quello I, in cui si è riaperta la corsa al primo posto tra le due Messina. Mercoledì, invece, la penultima giornata.