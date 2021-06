Serie C, il Catania presenta la documentazione per iscriversi al campionato: “rispettati tutti gli adempimenti legali”

29 Giugno 2021 13:03

La nota ufficiale del club etneo per annunciare di aver inviato alla Lega Pro la documentazione necessaria per chiedere l’iscrizione al campionato di Serie C 2021/22

Il Catania è riuscita a presentare alla Lega Pro la documentazione necessaria per chiedere l’iscrizione al campionato di Serie C 2021/22. Adesso bisogna aspettare l’ok definitivo dalla Covisoc, che arriverà entro l’8 luglio. Si tratta comunque questo di un risultato importante perché significa che la società etnea è riuscita a effettuare entro la scadenza del 28 giugno i pagamenti degli stipendi ai calciatori fino al mese di maggio 2021, le tasse fino a febbraio 2021, l’Inps fino a maggio 2021 e la fideiussione assicurativa di € 350.00,00 a favore della Lega Serie C. Si è rivelato assai prezioso il contributo volontario dei tifosi che hanno versato nel conto aperto dalla società etnea una somma che sfiora le 150 mila euro. “Il Calcio Catania rende noto di aver depositato presso gli uffici della Lega Italiana Calcio Professionistico la domanda di ammissione al campionato Serie C 2021/22 e di aver espletato nei tempi previsti tutti gli adempimenti legali, economico-finanziari, infrastrutturali, sportivi ed organizzativi previsti dalla normativa relativa alla concessione della Licenza Nazionale”, si legge nel comunicato pubblicato sul sito ufficiale.