Serie C, ecco la finale Playoff! Una fra Padova e Alessandria farà compagnia a Reggina e Crotone in B

9 Giugno 2021 23:00

Il Padova sbanca il Partenio di Avellino, l’Alessandria elimina l’Albinoleffe ai tempi supplementari: decisa la finalissima dei Playoff di Serie C

Prende forma l’ultimo atto della lunga stagione di Serie C. Dopo le due semifinali di ritorno giocate nella serata odierne, conosciamo le due squadre che si giocheranno l’ultimo slot utile per la promozione in Serie B. La sfida conclusiva dei Playoff di Serie C sarà fra Padova e Alessandria . Nella prima gara giocata nel tardo pomeriggio, il Padova, forte dell’1-1 dell’andata, ha sbancato il Partenio di Avellino legittimando il suo accesso alla finale grazie alla rete di Della. Nel secondo incontro, non sono bastati i tempi regolamentari a decretare la vincitrice fra Alessandria e Albinoleffe. In virtù del 2-1 dell’andata, l’1-2 maturato nei 90’ minuti, con le reti di Gabbianelli e Gelli per gli ospiti (di Arrighini il gol dei padroni di casa), ha fatto slittare il match all’overtime. Nel secondo tempo supplementare una rete di Stanco ha ripristinato la parità sul 2-2 premiando l’Alessandria. Reggina e Crotone attendono da spettatrici interessate la vincitrice dell’ultimo atto dei Playoff di Serie C.