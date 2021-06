Serie A, tempo quasi scaduto per la Salernitana! Lotito non vende: si va verso la soluzione del trust

25 Giugno 2021 11:38

Entro la mezzanotte di oggi la Salernitana dovrà essere ceduta ad un nuovo proprietario per poter giocare in Serie A: il Trust sembra essere l’ipotesi più plausibile

In questo momento la prossima Serie A conta solo 19 squadre. La posizione della Salernitana è infatti ancora in bilico. La società campana ha tempo fino alla mezzanotte di quest’oggi per comunicare la cessione ad un nuovo proprietario a causa della norma che vieta la doppia proprietà nella stessa categoria. La Salernitana infatti è per metà della Omnia Service di Enrico Lotito (figlio di Claudio Lotito, presidente della Lazio) e per l’altro 50% della Morgenstern che fa capo a Marco Mezzaroma, cognato del patron biancoceleste. Il limite consentito è il quarto grado di parentela. Ad oggi però, stando a quanto riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, Claudio Lotito non avrebbe alcun accordo in mano con eventuali acquirenti. La soluzione del trust, un soggetto terzo indipendente che avrà 6 mesi di tempo per trovare un acquirente al quale cedere la squadra, sembra la più probabile. Entro 3 giorni Lazio e Salernitana dovranno presentare la loro domanda di iscrizione al campionato di Serie A, con proprietà differenti.