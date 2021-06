Serie A, bocciato il Trust della Salernitana! La Figc: “non è assicurata l’indipendenza economica”

29 Giugno 2021 11:36

Si complica la permanenza della Salernitana in Serie A: secondo la Figc non è stata assicurata l’indipendenza economica al trust rispetto alle società disponenti

Nuovo colpo di scena sulla situazione della Salernitana. La permanenza del club campano in Serie A è messa seriamente a rischio anche dopo la cessione della società ad un trust, soggetto terzo che si occuperà della definitiva cessione del club ad un nuovo acquirente. Essendo già proprietario della Lazio, Claudio Lotito non avrebbe potuto mantenere il controllo di due squadre nella stessa categoria, seppur la Salernitana fosse controllata da due società, una facente capo al figlio Enrico e una al cognato Marco Mezzaroma. La parentela deve andare oltre il quarto grado. Non essendosi concretizzata la cessione ad alcun compratore, la squadra è stata affidata ad un trust che, secondo quanto si legge sull’Ansa, la Figc non risulta completamente indipendente dalla vecchia proprietà: “in virtù del processo di scelta delle persone componenti del trust e delle regole previste nella gestione dello stesso, non sia un vero e proprio blind trust. La Figc ha rilevato che non è stata assicurata indipendenza economica al trust rispetto alle società disponenti”. La Figc ha dato tempo fino a sabato alle 20:00 per risolvere i problemi.