Esce per buttare la spazzatura ma non rientra più a casa: scomparso un uomo a Catanzaro, ricerche in corso

19 Giugno 2021 09:03

I familiari spiegano che l’uomo indossa una maglietta gialla ed un cappellino bordò

E’ uscito per gettare la spazzatura, poi però non è più rientrato in casa. Ormai dal tardo pomeriggio di ieri si sono perse notizie di un uomo a Catanzaro: l’anziano in foto, di nome Cesarino Piterà, secondo quanto si apprende indossa una maglietta gialla ed un cappellino bordò. In caso di avvistamento si prega di contattare le forze dell’ordine.